Борис Желиба: Белорусские предприятия резко увеличили долги 1 28.07.2020, 20:07

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БОРИС ЖЕЛИБА

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Пришло время реформировать луканомику.

Доктор экономических наук Борис Желиба – о «хронических болезнях» Беларуси, которые только усугубляются.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» экономист рассказал, что может произойти на экономическом фронте.

– В этом году экономика Беларуси испытала два больших удара – это коронакризис и проблемы с поставками российской нефти, которые были в начале года, – отметил он. – Эти два удара сказались на том, что белорусские предприятия резко увеличили долги. И соответственно увеличилась доля убыточных организаций.

Кроме того, нужно учитывать, что даже сейчас многие предприятия работают «на склад» – там запасы готовой продукции достигают уже 80% от месячного выпуска.

Все это, по словам собеседника, усугубляется хронической болезнью, которая уже многие годы характерна для белорусской экономики – постоянный рост кредитов и займов.

– Их объем уже превысил годовой ВВП страны. А ведь есть еще огромная просроченная кредиторская задолженность, задолженность предприятий сельского хозяйства многим отраслям экономики… Все это сегодня обостряется и ведет к общему спаду, – предупреждает экономист.