«Ненависть к усатому узурпатору громыхает в каждом уголке Беларуси» 3.07.2020, 12:07

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Протестная активность и креатив продолжают нарастать.

Вчера в Беларуси прошел юбилейный, десятый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

«Уличная активность и ваш креатив продолжают нарастать.

И это отлично, что Саша с тремя процентами видит, что нет ни одного клочка земли в нашей родной Беларуси, где бы не громыхала ненависть к усатому узурпатору», - пишет телеграм-канал МКБ.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!