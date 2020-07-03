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Альянс РФ и Талибан: чего добивается Кремль в Афганистане

  • 3.07.2020, 15:59
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Альянс РФ и Талибан: чего добивается Кремль в Афганистане
Глава МИД РФ Сергей Лавров и один из лидеров "Талибана" Шер Мохаммад Аббас Станикзай
Фото: ТАСС

Признают ли Россию государственным спонсором терроризма?

Информация об участии России в координации действий талибов в Афганистане, направленных на уничтожение коалиционных войск под руководством США, подтверждается некоторыми фактами взаимодействия и сотрудничества между талибами и российскими лидерами. Между тем, работа с талибами, несомненно, ведется как с точки зрения политики, так и вооруженных сил, включая не только поставки оружия, но и военную помощь и, скорее всего, тактический уровень планирования операций. Такое сотрудничество активно не менее 3,5-4 лет, пишет в своей статье американское аналитическое издание IGDTS (перевод — Charter97.org).

Согласно изданию The New York Times, представители американской разведки пришли к выводу, что российское подразделение военной разведки тайно предлагало вознаграждения связанным с талибами боевикам за убийство представителей сил коалиции в Афганистане, в том числе по американских военнослужащих.

В марте 2020 года Соединенные Штаты пришли к выводу, что российское подразделение 29155, которое было связано с попытками убийства и другими тайными операциями в Европе, целью которых было дестабилизировать Запад или отомстить перебежчикам, тайно предлагало вознаграждение за успешные атаки в 2019 году.

Представители разведсообщества утверждают, что исламистские боевики или вооруженные преступные элементы, тесно связанные с ними, как полагают, получали хорошую плату за данные действия.

Утверждается, что оценка разведывательных данных частично основана на допросах захваченных афганских боевиков и преступников. Чиновники не описали механизм российской операции, например, как были выбраны цели или как деньги переходили из рук в руки.

В ноябре 2019 года IGTDS подчеркнул тесные связи между талибами и Россией и продажу Кремлем оружия движению «Талибан». По оценкам аналитиков, финансирование «Талибана» для нанесения ущерба силам коалиции могло начаться в период с конца 2018 года и до начала 2019 года. Весьма вероятно, что Кремль стремится увеличить потери США в Афганистане, тем самым ставя Вашингтон в положение, подобное СССР в 80-х годах. Следовательно, рост потерь в войсках США, как предполагает Россия, должен вызвать волну недовольства в Америке и спровоцировать полный вывод войск из страны. Более того, в Москве считают, что такой сценарий помешает США принять участие в других зарубежных военных операциях, а также будет способствовать дальнейшему сокращению числа военных групп США за рубежом.

Хотя не ясно, работали ли российские оперативники на территории Афганистана или встречались со своими коллегами из талибов в других местах, но согласно отчетам, анализ данных показывает, что российские тактические группы были замечены на территориях, контролируемых талибами, по крайней мере в 2017 году. В мае 2017 года начальник полиции северной провинции Баглан генерал Икрамуддин Сарай рассказал афганскому изданию Pajhwok, что российские и другие иностранные военные советники прибыли для поддержки талибов в условиях тяжелых столкновений.

Безусловно, эта российская группа является подразделением военной помощи российских сил специального назначения, и ее задачей могло быть не только оказание помощи в разработке операций против сил коалиции и афганского правительства, но и изучение особенностей боевых действий США в Афганистане.

Вполне возможно, что талибы стремились воздерживаться от нападений на американские войска в Афганистане в настоящее время, начиная с февраля 2020 года, несмотря на переговоры и соглашения в определенный момент. Талибы не атаковали американские позиции после февральского соглашения. Однако это не означает, что подобные атаки, поощряемые Россией, не были начаты до февраля.

Операции с участием подразделения 29155, как правило, носят гораздо более насильственный характер, чем операции с участием кибер-подразделений.

Россия стремится закрепиться в Афганистане, сделав ставку на «Талибан» как политический фундамент страны. Такой выбор позволяет Кремлю стать союзником, и отношения с этим союзником основаны на общих ценностях и не затрагивают вопросы демократии, свобод и верховенства международного права. Таким образом, Кремль мог говорить на одном языке с талибами, используя прагматичные категории взаимных услуг.

Русские наращивают политическую, экономическую и пропагандистскую деятельность, чтобы улучшить свой имидж и восстановить свое влияние в условиях повсеместной коррупции, которая препятствует прогрессу в Афганистане.

В 2017 году сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия поддерживает талибов, чтобы подорвать усилия США в Афганистане.

Россия готова предложить талибам помощь в восхождении к власти в Афганистане, требуя усилить геополитическую руку Москвы в регионе и в ответ бороться с региональным влиянием США. Альянс с талибами позволяет России получить местные вооруженные силы, которые могут быть использованы для продвижения политической повестки дня с целью оказания давления на страны региона. Придерживаясь талибов, Россия сможет контролировать постсоветские страны Центральной Азии, усиливая страх перед вторжением талибов. Это открывает путь для наращивания российского военного экспорта в эти страны, а также для быстрого развертывания там военных групп, в том числе для того, чтобы ослабить политическое лидерство в этих странах.

Россия использует тактику привлечения к власти в Афганистане лидеров незаконных (террористических, сепаратистских) вооруженных групп, как и в случае с другими объектами разведки. Это позволяет Кремлю удерживать их от сближения и установления отношений с Западом (из-за категорического расхождения в ценностях и рисках для тех, кто с ними взаимодействует), а также поддерживает влияние Кремля и полную зависимость таких властей от Москвы.

Возвращение поддерживаемой талибами России в Афганистан соответствует московской конфронтационной модели эпохи холодной войны, которую Владимир Путин вернул опять. Внешняя политика, которую понимает Путин, сводится к необходимости иметь внешнего врага, позволяющего консолидировать российское общество вокруг правительства, а также брать на себя ответственность за неудачи России во внутренней социально-экономической политике.

Таким образом, возвращение Кремля в Афганистан является символическим, поскольку Россия крайне сожалеет о том, что потерпела поражение в этой стране в 1979-1989 годах, и обвиняет в этом США. Кремль считает, что усиление позиции России в Афганистане и вытеснение США оттуда – это месть, и российское правительство одержало верх над Вашингтоном, продемонстрировав большую эффективность, чем советское. Растущие потери США в Афганистане — это своего рода месть Кремля за жертвы Советов в афганской войне, в чем Москва обвиняет Вашингтон, несмотря на российское вторжение в Кабул в 1979 году.

Политика России при Путине подчеркивает намеренные попытки устранить проблему, которая спровоцировала распад Советского Союза. Это объясняет заявления российского президента о задаче возродить Советский Союз и вернуть русские земли.

Россия вряд ли будет стремиться отомстить силам НАТО за битву 2018 года в Сирии, в которой американские военные уничтожили несколько сотен просирийских сил, включая многочисленных российских наемников, когда они продвигались на американский форпост. Во-первых, Кремль взаимодействовал с талибами до 2018 года, а во-вторых, убитые в Сирии были не военнослужащими, а наемниками группы Вагнера, Москва не воспринимала их потери как вызов.

Союз с талибами позволяет Кремлю вектор влияния в регионе. Например, чтобы получить дополнительную информацию о Пакистане, который пытается вытеснить талибов из Северного и Южного Вазиристана более 10 лет. Аналогичным образом, Москва получает дополнительный аргумент в отношениях с Ираном, который обеспокоен сепаратистскими идеями народа белуджи по созданию собственного государства на границе с Афганистаном. Влияние на Пакистан и Иран открывает возможности для косвенного влияния на Индию и Китай.

В 2019 году Замир Кабулов, бывший курьер-агент КГБ, находившийся в центре Афганистана с 1980-х годов, а теперь специальный посланник в Афганистане, хотел узнать, согласится ли Вашингтон на секретные переговоры о будущем страны с Россией, Ираном и рядом других стран.

Участие российского подразделения разведки 29155 в работе с талибами в Афганистане также подтверждается тем фактом, что встреча с талибами в феврале 2019 года была проведена в Президент-отеле на Большой Якиманке, Москва. Этот объект, являющийся частью имущества Администрации Президента, Внимание аналитиков IGTDS привлекло к изучению деятельности российского антиглобалистского движения, отвечающего за работу с большой сетью интернет-троллей и сепаратистских движений по всему миру.

Анализ, опубликованный в декабре 2019 года, показывает, что лидеры российского антиглобалистского движения связаны военными подразделениями 74455 и 29155, которые относятся к российской военной разведке. Следовательно, данные разведывательного сообщества США относительно участия российской военной разведки в контактах с талибами и соглашениях о военных операциях против сил коалиции в Афганистане косвенно подтверждаются.

Эти факты и оценки дают дополнительные аргументы для принятия закона о признании России государственным спонсором терроризма. Республиканский исследовательский комитет, в состав которого входят 147 законодателей от Республиканской партии, представил документ «Усиление Америки и противодействие глобальным угрозам», в котором предлагается расширить санкции против Москвы и обозначить Россию как государственного спонсора терроризма. Это усилит давление на Москву и сократит поддержку террористических организаций по всему миру.


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