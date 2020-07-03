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Ученые назвали пять лучших растений с антибактериальным эффектом

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  • 3.07.2020, 18:08
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Ученые назвали пять лучших растений с антибактериальным эффектом

Одно из них - чеснок.

Обратить внимание на натуральные антибактериальные средства врачи были вынуждены из-за того, что все больше бактерий становятся устойчивыми к лекарственным препаратам. Медики назвали пять растений, которые помогут в борьбе с любой инфекцией, пишет orthodox.od.ua.

В чесноке содержится вещество аллицен, которое борется с бактериями, провоцирующими гастроэнтерит. Эфирное масло чайного дерева используют в Чехии для лечения.

Эхинацея пурпурная сгладит проявления атопического дерматита. Также это растение считается сильным иммуномодулятором.

Берберин, получаемый из барбариса, помогает при инфекционных заболеваниях ЖКТ, а куркума особенно эффективна при стафилококковых инфекциях из-за высокого содержания куркумина.


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