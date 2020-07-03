Ученые назвали пять лучших растений с антибактериальным эффектом 4 3.07.2020, 18:08

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Одно из них - чеснок.

Обратить внимание на натуральные антибактериальные средства врачи были вынуждены из-за того, что все больше бактерий становятся устойчивыми к лекарственным препаратам. Медики назвали пять растений, которые помогут в борьбе с любой инфекцией, пишет orthodox.od.ua.

В чесноке содержится вещество аллицен, которое борется с бактериями, провоцирующими гастроэнтерит. Эфирное масло чайного дерева используют в Чехии для лечения.

Эхинацея пурпурная сгладит проявления атопического дерматита. Также это растение считается сильным иммуномодулятором.

Берберин, получаемый из барбариса, помогает при инфекционных заболеваниях ЖКТ, а куркума особенно эффективна при стафилококковых инфекциях из-за высокого содержания куркумина.