Глупая операция Путина Андрей Пионтковский, nv.ua

3.07.2020, 20:50

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Андрей Пионтковский

Все империи распадаются, это неизбежно.

В России давно есть такой научный метод Шпилькина (он физик и математик). На выборах 2012 года он разработал метод, которым можно анализировать статистические данные о голосовании, выявить масштабы фальсификаций. Официальные результаты голосования такие: «против» голосовало около 16 млн, и больше 57 млн — «за». По методу Шпилькина — половина голосовавших «за» — это вбросы. Они определяются тогда, когда происходит резкий скачок активности в какой-то момент на участках голосования. Ну и весь мир видел, как это было организовано, давая максимальные возможности к фальсификации — растянуто на шесть дней, размещение избирательных участков где угодно — во дворах, в поле, на багажнике машины. Плюс онлайновое голосование. Все это лишало возможности непосредственных наблюдателей хватать за руку нарушителей. Это коррелирует с опросами общественного мнения, показывающими падение популярности Путина.

И здесь речь идет не об одном Путине, а о его близком окружении — так называемом «кооперативе Озеро». И обо всем российском политическом классе — в основном очень богатых людях, сколотивших себе состояние, благодаря близости к власти. В этом плане картина такая же, как и в Украине, к сожалению. Российский и украинский капитализмы очень похожи, но резко отличаются политические системы. Уход Путина будет просто толчком к распаду всей системы. И уход состоится не в результате выборов, а в результате дворцового переворота. И к власти придут такие же мерзавцы, но им будет еще труднее удержаться. Поскольку им придется объяснять, как пел когда-то Галич: «Оказался наш отец не отцом, а сукою». Это в советской истории очень часто было. Но если оказался отец сукой, то и вы, наверное, оказались такими же. Поэтому смена Путина приведет к тому же, что в свое время смерть Сталина — к каскаду изменений. И это станет очень положительным событием, особенно для Украины.

Посмотрите на фотографии Путина, на видео — он не производит впечатления здорового человека. Так что недолго украинцам придется его еще терпеть.

Гражданская война, которой некоторые опасаются в России после начала распада страны, в классическом виде — это слишком громко для нее. Не вижу тут ни белых, ни красных. Просто хаотический распад, прежде всего, по национальным окраинам, это очень естественный сценарий. Можно начать с вопроса, Чечня вообще является частью России, или нет?

Все империи распадаются. Это неизбежно. Было два крупных спазма-распада русской империи — в 1917 году и в 1991-м. Неизбежен, конечно, и третий. А потом, кто сказал, что Россия контролирует Дальний Восток и Восточную Сибирь? Экономика там полностью зависит от Китая. Они не скрывают, что все громадные территории — от Тихого океана до Байкала — это китайские земли, которые были отторгнуты в 19 веке несправедливыми договорами царского правительства. Они просто пока не поднимают этот вопрос официально. Их сегодняшнее состояние вполне устраивает. Они там полные хозяева, идет экономическое, демографическое проникновение.

А тот же Путин недавно сделал беспрецедентное заявление об огромных территориальных претензиях к республикам бывшего Советского Союза, прежде всего речь идет об Украине и Казахстане. Ну вот в Украине он уже обломился немножко. План «Новороссия» провалился — все свелось к огрызку «Лугандония». Но если он серьезно думает о Казахстане, то не понимает, с чем там столкнется. Китайцы этого ему никогда не позволят. Они уже давно считают Казахстан своей вотчиной. И они с Путиным будут разговаривать пожестче, чем замечательные западные союзники Украины.

А в Украине и вовсе каждое утро можно начинать с видео Путина, где он с бешеным искореженным лицом кричит, что украли у него огромные русские территории.

Кстати, для Украины в целом сейчас складывается неплохая ситуация.

3−4 июня в США, если по существу, произошел, как я это называю, конституционный военный переворот. Военные резко выступили против танков. Вы видите, как обваливаются все избирательные шансы Трампа. Изолированную внешнюю политику, это поддержка Украины в случае дальнейшей военной агрессии, решает так называемое, глубинное государство «deep state», к которому принадлежат и Майк Помпео, и Джо Байден.

Для Украины сложился уникальный шанс — при сегодняшних настроениях в Вашингтоне, она может получить все, что ей нужно. Например, специальный статус, на который давно претендует — «Основного союзника вне НАТО» (Major Non-NATO Ally). Формат переговоров Будапештского меморандума — нужна только политическая воля украинского руководства. Сейчас как раз на США жаловаться грех. Будет любая поддержка. И нет проблемы для Украины выбирать между Трампом или Байденом. Никакого Трампа уже нет. Весь военно-политический истеблишмент сплочен вот на такой антипутинской платформе.

Возможен даже такой вариант, беспрецедентный для США, когда Республиканская партия на своем конгрессе выдвинет другого кандидата. Это тоже будет неплохой вариант для Украины, потому что любой другой республиканский кандидат будет также антипутинский, проукраински настроенный. Задача для украинского руководства — не упустить этот исключительно благоприятный шанс в ситуации в США.

Скорее всего, в этом году Путин попытается сделать в Украине какую-то эскалацию. Сейчас он пробует использовать собственную агентуру — получить все, что он хочет — легализацию ОРДЛО через Ермака, Коломойского да и того же Зеленского. Но, похоже, в Украине это движение «СтопРеваншу!», «Ні капітуляції!» крепнет. Я этого даже сам не ожидал. Поэтому любая попытка Путина подчинить Украину тем или иным путем через предателей в Украине или прямой военной агрессией, провалится. Будет встречена очень сильным сопротивлением Запада, прежде всего США, и на глазах возрождающегося украинского гражданского общества.

Андрей Пионтковский, nv.ua