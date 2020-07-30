«Ресурсы и возможности действующей власти уже давно исчерпаны» 1 30.07.2020, 14:22

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Фото: «Наша Ніва»

Белорус предложил посмотреть на проблему под названием «Лукашенко» с позиции всего народа.

Нам всем надо понять, что ресурсы и возможности действующей власти уже давно исчерпаны и дальше, если ничего не менять, будет только хуже. Об этом телеграм-каналу "Баста!" рассказал читатель.

"Помню, еще в 1994 году, когда с экрана лампового черно-белого телевизора я слышал обещания о том, что в каждом доме будет по два холодильника и телевизор, - пишет читатель. - Первый телевизор "Витязь" мы смогли купить в 2004 году и то, собирая на него несколько месяцев. Через два года он сломался. Потом был еще один "Витязь, который тоже ушел в мир иной. В итоге, в 2014 году мы купили, опять собирая деньги, телевизор зарубежного производителя, который до сих пор работает и служит верой и правдой.

До 2012 года у нас был холодильник "Минск 15М", купленный еще в советское время. Холодильники "Атлант", выпускаемые сегодня, продавцы магазинов не рекомендуют покупать. "Лучше, - говорят, - возьмите китайский". Дожили, что завод, работающий еще с советского времени, выпускает продукцию с каждым днем все хуже и хуже.

Про легковые автомобили вообще отдельная история. Сможет ли сегодня простой Беларус купить себе Geely atlas? Моя зарплата и пособие по инвалидности не позволят его даже взять в кредит.

В своих размышлениях я еще не затронул более глобальные проблемы: МАЗ, МТЗ, деревообработку, "бесплатную медицину", которая существует только на бумаге, "бесплатные отечественные лекарства" для инвалидов, в эффективности которых сомневаются врачи и продавцы аптек.

Я рассказал только о тех некоторых моментах, которые касаются меня лично. А что, если на проблему деятельности Лукашенко посмотреть с позиции всего народа? Нам всем надо понять, что ресурсы и возможности действующей власти уже давно исчерпаны и дальше, если ничего не менять, будет только хуже!"

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