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Андрей Курейчик: После выборов у нас появится новый президент

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  • 30.07.2020, 20:55
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Андрей Курейчик: После выборов у нас появится новый президент
Андрей Курейчик

Известный режиссер выступил на митинге Светланы Тихановской.

Белорусы должны взять на себя ответственность за эти выборы, заявил режиссер Андрей Курейчик, выступая 30 июля на предвыборном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской в Минске, передает БелаПАН.

Курейчик коротко изложил историю прихода в политику блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться на пост президента, но был задержан и сейчас обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Режиссер назвал Тихановского «белорусским Ланселотом», который бросил вызов Дракону. «Когда Сергея бросили в тюрьму, я понял, что у нас появился еще один рыцарь — Светлана Тихановская, которая взяла на себя ответственность за судьбу белорусов, потому что она любит Беларусь, а мы должны взять на себя ответственность за эти выборы», — заявил Курейчик.

Он сказал, что является приверженцем теории шести рукопожатий: «Если каждый из нас, сторонников перемен, убедит шесть человек зарегистрироваться в системе «Голос» (система, предложенная объединенным штабом Тихановской для повышения прозрачности подсчета голосов. — Прим.), голосовать за Тихановскую, идти в наблюдатели, то 9 августа нас будет большинство».

Курейчик пожелал всем участникам митинга, чтобы после выборов у них появился новый президент.

В завершение режиссер прочитал адресованное белорусскому народу стихотворение Алеся Липая — поэта, создателя информационной компании БелаПАН, который умер в августе 2018 года.


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