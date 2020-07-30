Андрей Курейчик: После выборов у нас появится новый президент 1 30.07.2020, 20:55

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Андрей Курейчик

Известный режиссер выступил на митинге Светланы Тихановской.

Белорусы должны взять на себя ответственность за эти выборы, заявил режиссер Андрей Курейчик, выступая 30 июля на предвыборном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской в Минске, передает БелаПАН.

Курейчик коротко изложил историю прихода в политику блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться на пост президента, но был задержан и сейчас обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса. Режиссер назвал Тихановского «белорусским Ланселотом», который бросил вызов Дракону. «Когда Сергея бросили в тюрьму, я понял, что у нас появился еще один рыцарь — Светлана Тихановская, которая взяла на себя ответственность за судьбу белорусов, потому что она любит Беларусь, а мы должны взять на себя ответственность за эти выборы», — заявил Курейчик.

Он сказал, что является приверженцем теории шести рукопожатий: «Если каждый из нас, сторонников перемен, убедит шесть человек зарегистрироваться в системе «Голос» (система, предложенная объединенным штабом Тихановской для повышения прозрачности подсчета голосов. — Прим.), голосовать за Тихановскую, идти в наблюдатели, то 9 августа нас будет большинство».

Курейчик пожелал всем участникам митинга, чтобы после выборов у них появился новый президент.

В завершение режиссер прочитал адресованное белорусскому народу стихотворение Алеся Липая — поэта, создателя информационной компании БелаПАН, который умер в августе 2018 года.