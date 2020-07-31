Дональд Туск — о митинге Тихановской в Минске: Их нельзя оставлять одних! 2 31.07.2020, 10:00

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Дональд Туск

В Брюсселе внимательно следят за событиями в Беларуси.

Президент Европейской народной партии, бывший глава Европейского союза и экс-премьер Польши Дональд Туск отреагировал на самый массовый политический митинг в Беларуси в 2000-е годы, сообщает euroradio.fm.

30 июля кандидат в президенты Светлана Тихановская собрала в парке Дружбы народов более 65 тысяч человек.

Туск сделал ретвит твита Франака Вячорки с фото огромной толпы людей и утверждением, что "это, наверное, самый массовый политический митинг в истории Беларуси" (на самом деле, в 1990-е были и более массовые уличные акции в Минске). "Их нельзя оставлять одних!", — написал влиятельный европейский политик. Его слова много значат. В Брюсселе внимательно следят за событиями в Беларуси накануне президентских выборов и убедились, что оппоненты власти имеют серьезную поддержку в обществе.