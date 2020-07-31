Дмитрий Бондаренко: В августе мы можем увидеть бело-красно-белые флаги и «Погоню» на главных зданиях страны 31.07.2020, 11:52

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Фото: tut.by

План победы: 500 тысяч, 1 миллион, 2 миллиона.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко ответил на вопросы Charter97.org.

- Как вы прокомментируете обострения ситуации накануне президентских выборов в Беларуси? Лукашенко уже заявил о поимке неких боевиков. Что происходит?

- Лукашенко с треском проигрывает Светлане Тихановской с трехпроцентным рейтингом, который был зафиксирован еще несколько месяцев назад, и предпринимает нелепые суетливые попытки выйти из этой ситуации в силу своих интеллектуальных способностей и способностей своего окружения.

- Какой вариант развития событий вы видите в ближайшее время?

- Смена власти в Беларуси, потому что Лукашенко не имеет ни морального права, ни какого-либо другого занимать этот пост. Усидеть на поддержке только своих дубиноголовых помощников он не в состоянии. А белорусский народ жить с этим правителем уже не хочет и той жизнью, какая есть сегодня: с низкими пенсиями, с низкими зарплатами, с идиотами во власти, с их кретинскими инициативами. Людям понятно, что правитель - умственно отсталый и психически ненормальный.

- Как может происходит смена власти в Беларуси? Недавно появилась статья Андрея Санникова «План победы». Вы согласны с этой стратегией?

- По сути, это и есть план победы, потому что все остальные шаги, такие как наблюдение, инициатива «Голос», имеют какое-то значение, но они вспомогательные. Все будет зависеть от того, сколько белорусов выйдет на улицу. Этот план реальный.

В первый день по всей стране выйдет где-то пятьсот тысяч, а может и больше человек, потому что голосовать будет много людей. Во второй день выйдет еще больше людей, может, миллион и начнутся «предпраздничные» забастовки. Потом, может быть, на третий день выйдет два миллиона человек, а может, это будет через несколько дней, уже будет праздничная забастовка.

Я согласен с ресторатором Прокопьевым, он лучше знает рынок, что шампанское в Беларуси закончится, потому что будет всеобщее ликование.

- Как должны формироваться новые органы власти в таком случае?

- Я не согласен с идеями, которые озвучивала Светлана Тихановская в отношении чиновников. Она верно говорит, что является новичком в политике. Оставлять всех чиновников и правительство на своих местах нельзя.

Люди будут выходить на улицу, преодолевать определенный риск, принимать решения не для того, чтобы эти прихлебатели, аморальные типы продолжали руководить страной. Может, кто-то из них и будет полезен, но правительство будет новое.

Есть хороший кадровый резерв для нового коалиционного правительства. Это кандидаты, которые находятся в тюрьме или за границей, а также члены их команд. Это будут представители оппозиции, в которую уже войдут команды кандидатов, которые боялись называться оппозицией, а также какие-то чиновники, которые нужны для переходного периода и согласятся помочь белорусам.

Будут запущены социальные лифты. У нас же выборов нет нигде: ни в районах, ни в областях. Они запустятся, обновятся руководящие кадры. У людей есть прекрасная возможность проявить себя в революционный период. Многие уже себя проявили. Они проявят себя и после нашей победы, когда надо будет брать ответственность на себя и решать очень серьезные вопросы как на локальном, региональном уровне, так и на уровне центральных властей.

Мы знаем также, что очень много бывших военных, ветеранов милиции, спецслужб сегодня находятся в открытой позиции к Лукашенко. Эти люди будут полезны.

Огромный резерв это также те люди, которые сейчас находятся за границей, работают менеджерами в серьезных фирмах и те молодые люди, которые получили образование в хороших университетах. Я уверен, что эти многие люди вернутся. Переходный период будет обеспечен.

Следующих шаг – возврат Конституции 1994 года, о чем хорошо и грамотно рассказал экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов, порядочный и ответственный человек, специалист-государственник.

И наконец, проведение выборов в соответствии с Конституцией 1994 года.

- А что если Лукашенко введет чрезвычайное положение?

- Надо сразу же выходить на улицу. Люди должны быть к этому готовы. Вспоминают старую оппозицию, которая боролась 26 лет. Давайте еще раньше открутим. Мы победили еще 1991 году. Так называемая старая оппозиция, ветераны сопротивления, именно они добыли независимость для нашей страны. Именно мы выходили на Площадь, когда была попытка ГКЧП в Минске.

История повторяется как фарс. Мы должны помнить, что ГКЧП просуществовало три дня. Мы знаем, что Николай Статкевич, тогда в форме подполковника Вооруженных сил, на главной площади Минска (сейчас – площади Независимости) призвал военных не выполнять приказы преступников ГКЧП. Его призыв остается актуальным и сегодня.

Новое поколение, у которого есть амбиции, может показать свою силу. Мы свою историческую миссию выполнили: добыли и сохранили независимость нашей страны. У молодых и у тех, кто считает себя новой силой, есть возможность проявить себя и добыть для страны свободу. Хотя я уверен, что решающую роль сыграют как раз ветераны, закаленные тюрьмами, имеющие опыт акций, которые выходят не за колбасой, а за независимость, за нашу и вашу свободу. Эти люди будут главными в этот момент.

На этих выборах нет моего кандидата, также как и для многих людей. Но выражаю свое уважение и восхищение Светлане Тихановской, которая говорит, что ее главная задача - провести новые свободные выборы. Для патриотов Беларуси, для тех, кто сомневается, участвовать ли в голосовании, я хочу сказать. У нас есть прекрасная возможность уже в августе снова увидеть на главных государственных зданиях нашей страны наши национальные символы - бело-красно-белые флаги и «Погоню». Мы может это сделать.

Мы бьемся за возврат Конституции 1994 года и у нас есть прекрасная возможность вернуть наши национальные символы в самое ближайшее время. Потом посмотрим, чьи идеи сильнее и привлекательнее на новых, свободных и очень интересных выборах, которые будут в самое ближайшее время после отставки Лукашенко.