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В Костюковичах парень украл деньги, а их потом стянула ворона

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  • 31.07.2020, 17:55
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В Костюковичах парень украл деньги, а их потом стянула ворона

Сыщикам в раскрытии этого преступления помогли записи с камер видеонаблюдения.

В оперативно-дежурную службу в Костюковичах обратился 18-летний парень. Он рассказал, что неосмотрительно оставил свой рюкзак на лавочке возле магазина и на несколько минут отлучился, а когда вернулся, заметил, что из рюкзака пропала лежавшая сверху обложка от паспорта, в которой находились 150 рублей, пишет «Вечерний Бобруйск».

Сыщикам в раскрытии этого преступления помогли записи с камер видеонаблюдения.

– Воровкой оказалась ворона: подлетев к скамейке, птица внимательно изучила содержимое рюкзака, вытащила обложку от паспорта и улетела. Однако, на этом курьезы не закончились. Как выяснили сотрудники уголовного розыска, унесенные проворной птицей деньги в руки потерпевшего попали преступным путем. Двумя днями ранее он похитил 300 белорусских и 6000 российских рублей у 52-летней гражданки. Часть суммы успел потратить, а остальные в клюве унесла ворона. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, – рассказали в МВД.

Ворону-воровку в Костюковичах видели и ранее. Она не боится людей, принимает угощения с рук и дает себя погладить.


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