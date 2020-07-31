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Польша и США договорились о переброске тысячи солдат

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  • 31.07.2020, 18:09
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Польша и США договорились о переброске тысячи солдат
иллюстрационное фото

Достижение соглашения с Америкой - важный момент для безопасности Польши.

В Польше как минимум на тысячу увеличится количество американских солдат и будет расположено командование корпуса Сухопутных войск США, - сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по окончании переговоров по Совместной декларации по улучшению оборонного сотрудничества Польши и США. В ближайшее время документ будет принят обеими странами, передает «Польское радио».

Как заявил глава Минобороны Мариуш Блащак, достижение соглашения с США - важный момент для безопасности Польши.

Министр Мариуш Блащак подчеркнул, что польская сторона не принимает решения о том, из каких стран американские войска будут переброшены в Польшу. Решение по этому вопросу находится в прерогативе США.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда написал в Twitter, что привлечение в Польшу командной части 5-го армейского корпуса США «существенно укрепит наш статус в системе союзной безопасности».

«Цель моей встречи в Белом доме состояла в том, чтобы сохранить американское присутствие в Европе. Это удалось сделать, и командная часть 5-го армейского корпуса США, выведенного из Европы в США, теперь возвращается, а ее штаб будет в Польше. Это существенно укрепляет наш статус в союзной системе безопасности», - написал польский президент.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер выразила удовлетворение достигнутой договоренностью. В социальных сетях она написала, что это реализация совместного видения президента Дональда Трампа и Анджея Дуды об американском военном присутствии в Польше.


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