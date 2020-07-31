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Netflix снимает первый фильм в Украине

  • 31.07.2020, 18:24
Netflix снимает первый фильм в Украине
фото: indiewire.com

Главная роль - у Жан-Клода Ван Дамма.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал о том, что американский стриминговый сервис Netflix Inc. снимает свой первый фильм в Украине, который будет называться The Last Mercenary. Одну из главных ролей играет Жан-Клод Ван Дамм, пишет zn.ua.

"Netflix снимает свой первый фильм в Украине! На выходных познакомился с командой проекта и наконец могу рассказать о таких крутые новости. Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне – "The Last Mercenary". Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - написал Ткаченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Ответственные за часть съемок на территории Украины – международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media.

"Кстати, съемки уже стартовали и продлятся до осени. Надеюсь, лента еще и первой, получит рибейты в Украине", - добавил министр.


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