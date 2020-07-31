Financial Times: Насколько безопасны авиаперелеты во время пандемии коронавируса? 31.07.2020, 18:44

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Авиационная промышленность пытается восстановить доверие к перевозкам.

Если авиакомпании собираются полностью восстановить свою деятельность, им придется доказать, что во время пандемии пользоваться самолетами безопасно. С начала пандемии авиационная промышленность все еще пытается оправиться после худшего кризиса за ее 100-летнюю историю, пишет журнал Financial Times (перевод — zn.ua).

«Учитывая результаты исследований, можно сделать вывод, что самолеты точно не представляют угрозу больше, чем любое другое многолюдное место, как автобус, поезд или ресторан. Но, мы вынуждены признать, что люди сейчас опасаются авиаперелетов. Понятно, что это связано с пандемией коронавируса», - говорит представитель Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл.

Причиной опасений является ограниченное пространство самолетов. Ведь люди, часто из разных стран, находятся близко друг к другу в течение длительного промежутка времени. Именно это увеличивает опасность заболеть на коронавирус.

Согласно данным исследования, которое было осуществлено Международной ассоциацией воздушного транспорта, около 65% пассажиров беспокоит именно то, что рядом с ними может сидеть потенциальный больной. Но эксперты отмечают, что система вентиляции самолетов может значительно снизить риски передачи инфекции.

Система кондиционирования самолета позволяет часто очищать воздух. Конечно, это еще не гарантирует полной безопасности, но позволяет снизить риски. Постоянная рециркуляция воздуха позволяет избегать слишком высокой концентрации частиц вируса в самолете. Еще одним важным фактором является то, что рециркуляция воздуха происходит через кабину самолета и проходит сквозь системы кондиционирования, оборудованные более сложными и эффективными фильтрами, чем те, которые обычно встречаются в других закрытых помещениях.

Специально разработанные для мест, где чрезвычайно важно высокое качество воздуха, HEPA-фильтры способны не пропускать частицы вируса. Тогда как большинство обычных систем кондиционирования не могут гарантировать столь высокую скорость очистки воздуха, ведь они не оборудованы HEPA-фильтрами. В связи с пандемией, большие авиастроительные компании, в частности Airbus и Boeing, начали еще серьезнее относиться к работе систем вентиляции.

Существуют еще другие факторы, которые помогают снизить риски передачи вируса. Пассажиры обычно пытаются часто не покидать свои места, чтобы избежать контакта с потенциальными больными. Некоторые авиакомпании, такие как Ryanair, предлагают пассажирам просить разрешения сходить в туалет, к тому же, многие авиакомпании изменили систему подачи пищи и напитков, чтобы ограничить взаимодействие между экипажем и пассажирами.

Обычно, пассажиры в самолетах очень дисциплинированы. Пока зафиксировано немного случаев передачи коронавируса во время авиаперелетов.

Полет из США в Тайвань в марте, во время которого около 12-ти человек проявляли симптомы коронавируса, не привел к распространению болезни среди других пассажиров и членов экипажа. Международная ассоциация воздушного транспорта заявляет о том, что в течение января-марта 2020 года были зафиксированы только четыре случая передачи COVID-19 в самолете.

Однако, существуют исключения. Было установлено, что в марте во время полета из Великобритании во Вьетнам один пассажир заразил около 14 других. Однако, если учесть все данные, можно сделать вывод, что риск распространения коронавируса на борту самолета является относительно небольшим.

Сейчас авиакомпании пытаются совершенствовать систему мер, позволяющих уберечь пассажиров от распространения COVID-19. Конечно, полностью гарантировать безопасность никто не может, но комплекс всех мер по противодействию распространению болезни помогает значительно снизить риски передачи коронавируса в самолете.