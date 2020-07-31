Что происходит с ценами на квартиры в Минске? 3 31.07.2020, 20:21

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2020 год преподносит белорусам сюрприз за сюрпризом.

Рынок недвижимости от этих сюрпризов немного штормит, пишет «Онлайнер». После весеннего роста курса доллара он вообще притворился мертвым. Пандемия набирала обороты, сковывая страхом растерянных белорусов, многие банки перестали выдавать кредиты на покупку жилья, и количество сделок с квартирами в апреле упало до критической отметки.

Некоторые пессимисты пророчили дальнейшее падение рынка — вплоть до его полной «остановки». Это мнение подтверждалось быстро растущим количеством выставленных на продажу квартир. В последний раз 9000 столичных квартир одновременно находились в продаже в глубоко кризисном 2016 году. Но, по данным аналитического отдела ГК «Твоя столица», с приходом лета ситуация стала меняться.

— Июнь показал растущую активность покупателей: они приступили к непосредственному поиску и выбору, а в июле пошли в рост реальные сделки, — рассказывает заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Светлана Куделко. — Уже сейчас, когда еще не подведены итоги июля, можно утверждать, что в городе будет зарегистрировано больше сделок с квартирами, чем в июне. Предположительно порядка 1050 проданных квартир, что уже очень близко к среднестатистическому показателю для Минска в спокойное время.

— Покупатели наиболее популярных и востребованных одно-двухкомнатных квартир, очевидно, летом стали закладывать меньший бюджет на покупку квартиры. В июне — июле квартиры покупаются на $5—7 тысяч дешевле, чем в начале весны, — сравнивает Светлана Куделко предпочтения минчан при покупке одно- и двухкомнатных квартир в доэпидемическом марте и выздоравливающем июне.

По словам Светланы Куделко, в марте чаще всего покупали однокомнатную квартиру без существенного ремонта за $45—55 тыс., а популярная «однушка» с ремонтом стоила от $55 до 70 тыс. в зависимости от вложенных в ремонт средств и местоположения квартиры. В июне бюджетные однокомнатные квартиры подешевели в среднем на $5 тыс. Существенно выросла доля квартир, стоимость которых не превышает $45 тыс., в то время как дорогие квартиры становятся все менее востребованными. Сейчас покупатель скорее купит вместо дорогой однокомнатной сопоставимую по цене двухкомнатную. Учитывая большой выбор жилья на рынке, люди стали избирательнее, готовы ждать и торговаться.

«Двушки» тоже подешевели, но здесь все не так однозначно. В марте доля тех, кто готов был купить бюджетную квартиру с ценой менее $55 тыс., была вполне сопоставима с долей покупателей более дорогого жилья за $65—70 тыс., а покупатели больше внимания уделяли качеству жилья. В июне бюджет покупки «просел», а интерес покупателей сфокусировался на квартирах дешевле $60 тыс., причем за эти деньги минчане зачастую рассчитывают купить готовые к проживанию квартиры с качественным ремонтом и встроенной мебелью.

— Очевидно, что июль и август, по меркам нынешнего года, будут достаточно активными месяцами, однако такого количества сделок, как в прошлом году, ждать не приходится. Сокращение подпитывающих рынок кредитов по-прежнему будет сказываться на общем бюджете сделки. Так, при росте активности рынка цены на квартиры могут остановиться на текущем уровне, но покупатели будут с большей осторожностью подходить к выбору квартир, исходя из своих финансовых возможностей. Но все это при условии сохраняющейся экономической стабильности (и, в частности, обменного курса валют) и отсутствия форс-мажора.

Стоит учесть, что это только одна из возможных перспектив развития событий: ситуация на рынке прояснится только в начале осени.