Корнонавирус поразил брестское «Динамо», Милевский ушел на самоизоляцию 3 5.07.2020, 9:58

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В клубе - вспышка инфекции, многие игроки заболели.

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский написал в своем инстаграме, что ушел на самоизоляцию.

«Передаю все нашим привет! Кто на больничке — от души здоровья! Вы мужики! Ну, я так понимаю, многим параллельно. У меня плюс 14 дней самоизоляции с сегодняшнего дня. 2020 — темные времена», — написал Милевский.

Напомним, что ряд игроков клуба (Сергей Игнатович, Денис Лаптев, Всеволод Садовский, Александр Нойок, Роман Юзепчук и Евгений Хачериди) пропустили матч со «Смолевичами».

По информации «Прессбола» и «Трибуны», в клубе вспышка коронавирусной инфекции.

Информацию прокомментировал генеральный директор клуба Сергей Воробьев.

«Да, действительно, в команде есть заболевшие. Несколько игроков основного состава проходят обследование. У них взяты тесты на коронавирус», — сказал он в интервью официальному сайту клуба.