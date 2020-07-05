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Брат умершей от COVID-19: Виноват в смерти моей сестры только один человек

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  • 5.07.2020, 12:47
  • 4,139
Брат умершей от COVID-19: Виноват в смерти моей сестры только один человек

Крик души жителя Чижовки.

Житель минской Чижовки написал телеграм-каналу «Баста!» о своей семейной трагедии:

«Наша семья похоронила мою двоюродную сестру, - говорит он. - Мы дружили с ней с раннего детства, росли вместе, она была мне очень близким человеком. Я не видел ее месяц - в больницу не пускали.

Она заболела пневмонией, по всем симптомам - коронавирус. К ней домой приходили, делали дезинфекцию, полподъезда тоже обрызгали.

Ни один тест не был положительным, никто так и не признал "ковид", наверное и лечили соответственно.

Она чахла на глазах просто, мы с ней общались еще до больницы, по видеосвязи, ее было не узнать.

Заболела еще в марте, но вынуждена была ходить на работу до середины апреля, с температурой и страшной одышкой.

Умерла. Очень горько и больно. Похоронили в колумбарии в Чижовке, никого не пустили проститься с ней, ее мама плакала над закрытым гробом.

Я раньше никогда не задумывался о политике, и вот как в той поговорке - политика сама меня нашла. Я знаю точно. что виноват в смерти моей сестры только один человек - Лукашенко. Наверное зря я называю его человеком, ведь он какое-то существо, вурдалак, который сосет кровь из целого народа, и убивает людей, без разбору.

Теперь я понял, что я готов сделать все, чтобы этого человека просто не стало, потому что я не хочу вот так вот хоронить всех, зная что виновник смертей улыбается, рассказывая о том, как у нас все хорошо».


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