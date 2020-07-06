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Украина готовится к обороне Херсонской области

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  • 6.07.2020, 7:35
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Украина готовится к обороне Херсонской области

В ВМС допускают попытку российских войск прорваться с территории Крыма.  

В ВМС Украины не исключают попытки российских войск прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал, и готовятся к вероятной атаке. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию Думская, которое было опубликовано 5 июля.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь − и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают − хотя в стране седьмой год идет война", − подчеркнул Неижпапа.

По его словам, вариант, при котором российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, "рассматривается и не исключается".

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса Нептун позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", − отметил командующий.

При этом он указал, что подразделения ВМС "готовятся не только к окопной войне, но и к наступательным действиям − к работе подразделений в городских условиях, к выполнению задач и боевым действиям не только в обороне, к маневренным действиям".

"Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", − подытожил глава ВМС.


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