Над Сашей Тараканом смеются уже не только в Беларуси
- 6.07.2020, 17:37
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Российский развлекательный телеканал показал диалог, который покажется знакомым всем белорусам.
Как пишет Telegram-канал «Баста!», над Лукашенко смеются не только в Беларуси. Российский развлекательный телеканал ТНТ показал диалог, который покажется знакомым всем белорусам.
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