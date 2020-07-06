Над Сашей Тараканом смеются уже не только в Беларуси 6.07.2020, 17:37

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Российский развлекательный телеканал показал диалог, который покажется знакомым всем белорусам.

Как пишет Telegram-канал «Баста!», над Лукашенко смеются не только в Беларуси. Российский развлекательный телеканал ТНТ показал диалог, который покажется знакомым всем белорусам.

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