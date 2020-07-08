«Весь мой РОВД, в случае чего, будет вместе с народом!» 2 8.07.2020, 10:34

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ФОТО: SVABODA.ORG

И пенсионеры, и простые милиционеры в открытую высказываются против Лукашенко.

Читательница Telegram-канала "Баста!" рассказала о том, что белорусы разных профессий думают о действующей власти.

"Знакомый директор школы вчера мне рассказал, как с 2001 года он и его коллеги фальсифицируют выборы, - пишет читательница Telegram-канала. - Говорит, что на этот раз не станет. Как, спрашивает, если за этого лысого неврастеника ноль процентов, писать ему 80? "Пусть лучше у меня рука отсохнет!" - говорит. И добавил следующее: "У меня нет ни одного знакомого, кто за этого дармоеда! И так думают все мои коллеги, все директора школ нашего города! Даже председатель районо против".

На прошлой неделе я была в поликлинике, у дочки температура. Там та же ситуация! Все разговоры врачей, медсестёр и пациентов – про выборы, про Тихановского и Бабарико и про то, что нужно валить таракана. Про это говорят уже все и везде! В детских садах, аптеках, очередях в магазинах, на рынке. И пенсионеры на лавочках, и даже участковые в открытую высказываются против Лукашенко.

Мой двоюродный брат - подполковник милиции. "Весь мой РОВД, в случае чего, будет вместе с народом!" - говорит. Надеюсь, что так оно и будет.

Решила это написать, потому что хочу показать, что мы не одни — вся страна против этого нечеловека. Дорогие мои! Пожалуйста, верьте, боритесь, не сидите сложа руки и очень скоро мы победим!"

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