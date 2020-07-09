Прокуроры запросили сроки по «делу Втюрина» 9.07.2020, 12:23

Феликс Касперович в центре

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бывшему охраннику Лукашенко — намного больше, чем другим фигурантам.

В Верховном суде второй день продолжаются прения сторон по громкому «делу Втюрина». Первыми слово взяли государственные обвинители Сергей Гиргель и Кирилл Чубковец, сообщает tut.by.

— Коррупция оказывает исключительно вредное влияние, — с этих слов свое выступление начал государственный обвинитель Сергей Гиргель.

По мнению прокуратуры, вина 16 обвиняемых доказана. Напомним, одним вменяют получение взяток за поставки нужного оборудования, другим — дачу. По уголовному делу у взяткополучателей изъято более 1,65 млн долларов, 62 тысяч евро, более 1 килограмма золота.

Как отмечает в своей речи государственный обвинитель, некоторые фигуранты «пытались продемонстрировать деятельное раскаяние», в процессе не раз фигурировали явки с повинной, написанные во время расследования. Из 16 фигурантов сейчас 12 находятся за решеткой. В отношении остальных приняты другие меры пресечения: залог, подписка о невыезде, домашний арест.

Прокуроры не раз делают акцент на том, что вина фигурантов доказана материалами уголовного дела, показаниями самих обвиняемых, свидетелей, а также изъятыми документами и материалами оперативно-розыскной деятельности. Встречи обвиняемых записывались скрытой камерой.

— «Мы уже что-то почувствуем?» — прокурор зачитывает фразу заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина во время встречи в кафе в 2018 году с Владимиром Казанцевым, представителем «Смартлабс».

Гособвинитель уверен: так Втюрин спрашивал про ожидаемую взятку, ведь он лоббировал интересы российской компании. Благодаря покровительству Втюрина, уверено обвинение, был заключен договор с «Белтелеком» на поставку приставок Смарт-Zala на сумму в 6 859 000 долларов.

Очередную взятку Втюрину передали в 2019 году и тут же был задержан. При нем было 148 тысяч долларов, в служебном кабинете — 31 тысяча долларов, дома у Втюрина обнаружили еще 25 тысяч евро и 30 тысяч долларов.

— Втюрин фактически вину не признал, — говорит прокурор Кирилл Чубковец и ставит под сомнения слова Втюрина о том, что найденные деньги не взятки, а деньги взятые под залог.

Какое наказание запросили прокуроры обвиняемым?

Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, обвиняется в получении взяток в 192 000 долларов — 14 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, лишение звания полковник, конфискация 192 тысяч долларов.

Сергей Сиводедов, генеральный директор «Белтелекома», взятка в сумме не менее 470 тысяч долларов и 15 000 евро — 7 лет лишения свободы. Была применена ст. 69 УК, так как он выполнил досудебное соглашение

Феликс Касперович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с Подгорным взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов — 7,5 лет лишения свободы.

Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Республики Беларусь, обвиняется в получении совместно с Касперовичем взяток в общей сумме не менее 868 750 долларов — лет лишения свободы — 7,5 лет лишения свободы, конфискация 526 тысяч долларов, остальные он уже погасил.

Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь, взятка не менее 30 000 долларов — 5 лет лишения свободы, взыскать 30 тысяч долларов.

Юрий Зданевич, директор Информационно-вычислительного центра Министерства финансов, взятка 82 500 долларов — 7 лет лишения свободы, конфисковать 20 тысяч долларов и 8 тысяч евро, еще 52 тысячи долларов с него взыщут в счет погашения ущерба.

Алексей Милованов, начальник управления информационной безопасности департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов — 6 лет лишения свободы.

Юрий Пономарев, исполнительный директор Банка БелВЭБ, обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также выгоды имущественного характера на сумму 1 тысяча фунтов стерлингов — 3 года лишения свободы.

Александр Бровка, представитель «Мобильного сервиса», обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов, а также предоставлении выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов — 4 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

Владимир Томченко, директор «ТТ-Связьком» (Минск), передал взятку в 9 тысяч долларов — 3,5 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

Владимир Казанцев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов — 2 года и три месяца лишения свободы.

Виталий Горбачев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток в сумме не менее 190 тысяч долларов — 2 года и 3 месяца лишения свободы.

Михаил Пригара, представитель «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), в виде взятки получил 285 тысяч долларов — 3 года лишения свободы.

Сергей Шарков, гражданин Латвии, совладелец «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в 53 тысячи долларов — штраф 135 тысяч рублей.

Владимир Жилин, фактический руководитель «Мобильного сервиса» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900 250 долларов — 5 лет лишения свободы.

Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей «Солидекс ПИ» и «Солидекс» (Минск), передал взятку в 195 тысяч долларов — 5 лет лишения свободы.

В связи с амнистией прокурор просит частично сроком на один год освободить от наказания тех, кому будет назначено наказание в виде лишения и ограничения свободы.

Напомним, что после задержания Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета Безопасности был арестован по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко и его семью.

Задержание высокопоставленного силовика сопровождалось обысками и арестами в силовых структурах Беларуси. Официальные СМИ подобную информацию замалчивали, стараясь выдать «дело Втюрина» как исключительно коррупционное.