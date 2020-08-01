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Ученые предложили использовать бананы в производстве автомобилей

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  • 1.08.2020, 15:43
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Ученые предложили использовать бананы в производстве автомобилей

Растительные волокна бананов способны заменить менее экологичные металлы и пластмассы.

Детали автомобилей, созданные из волокон плантанов — крупных кормовых бананов, вскоре найдут свое применение. Они гораздо удобнее, прочнее и экономичнее, полагают Исследователи из Университета Йоханнесбурга (ЮАР), передает moika78.ru.

Легкий материал из растительных волокон не подвержен коррозии. Он также отлично подавляет шумы и вибрацию. Волокна соединяются с углеродными нанотрубками и эпоксидной смолой, благодаря чему создается удивительный по своим свойствам материал, способный заменить менее экологичные металлы и пластмассы. Натуральные волокна являются еще и возобновляемым ресурсом. А пока стебли плантанов просто утилизируются как отходы.


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