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Протестующие в Лиде: Встретимся сегодня!

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  • 10.08.2020, 7:33
  • 10,377
Протестующие в Лиде: Встретимся сегодня!

Люди фактически одержали победу в ночном стоянии возле исполкома.

В Лиде несколько тысяч человек вышли на протесты.

Изначально в Лиде ОМОН опустил щиты, но потом «верхушка» подогнала еще пожарные машины (почему-то из Ивья) и несколько автобусов с ОМОНовцами, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Несколько часов стояли толпа против толпы, но потом из толпы вырвалось «Встретимся завтра!» — и все начали мирно расходится.

Поэтому сегодня, народ, выходим!


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