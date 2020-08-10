Протестующие в Лиде: Встретимся сегодня! 5 10.08.2020, 7:33

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Люди фактически одержали победу в ночном стоянии возле исполкома.

В Лиде несколько тысяч человек вышли на протесты.

Изначально в Лиде ОМОН опустил щиты, но потом «верхушка» подогнала еще пожарные машины (почему-то из Ивья) и несколько автобусов с ОМОНовцами, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Несколько часов стояли толпа против толпы, но потом из толпы вырвалось «Встретимся завтра!» — и все начали мирно расходится.

Поэтому сегодня, народ, выходим!