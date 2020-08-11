Его место на нарах, а не во дворцах 2 Юлия Пятецкая

11.08.2020, 14:13

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Лукашенко — зажравшийся совковый упырь.

Почти 30 лет этот дегенерат у власти, прекрасно помню все этапы его пути. Все эти поправки к конституции, референдумы, не признанные мировым сообществом, неограниченные полномочия, тотальную узурпацию, истребление самого понятия "протест". Как он топил в крови любое инакомыслие и несогласие. Разбирался с оппонентами, конкурентами, противниками и бывшими соратниками, прессой, культурой, наукой, зачищал все, что можно зачистить, самую крохотную критику власти, малейшее слово поперек.

Как ему запрещали въезд в европейские страны, накладывали санкции, потом снимали и везде пускали. Как он радушно принимал всех в Минске для, так сказать, переговоров. Вообще, додуматься надо до переговоров под крылом этого голубя, на котором крови, как на жучке блох.

Его место на нарах, а не во дворцах, которых у него порядка 20. Лукашенко сегодня мировой лидер по количеству президентских резиденций, и это главный итог его ср*ной монархии. Убийства, расправы, политические репрессии, чудовищная в своем тупоумии цензура, бесконечные экономические кризисы и дворцы.

Зажравшийся совковый упырь, которому погоняло "диктатор" идет так же, как цирковой плюмаж – колхозному хряку.

Каждый раз, когда Беларусь захлестывает гневом и отчаянием, надеюсь на чудо.

С вами всем сердцем. Жыве Беларусь!

Юлия Пятецкая, "Фейсбук"