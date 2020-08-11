Только победа! 11 11.08.2020, 18:48

16,199

Фото: Twitter/@belteanews

Обращение белоруса к соотечественникам.

Читатель телеграм-канала «Баста!» обратился к белорусам.

«Сограждане, Братья, Белорусы!

Я обращаю к тем, кто все еще сомневается и боится выйти на улицу, чтобы поддержать находящихся там героев. Для тех, кто выбрал путь борьбы 9 и 10 числа, смело в глаза режиму сказал: «Не верю!», «Уходи» осознанно не оставил себе другого варианта исхода, как полная победа.

Они первыми сделали это смелый шаг, показали пример, повели за собой и теперь все мы, разделяющие их стремление должны поддержать и стать рядом с ними, а иначе это будет предательство с нашей стороны. Страха нет в наших рядах, страх там за щитами и дворцовыми стенами!» - написал он.