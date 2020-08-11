В Раде Украины зарегистрировали проект постановления о непризнании легитимности выборов в Беларуси 8 11.08.2020, 19:21

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Алексей Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал фото карточки проекта постановления.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил в Telegram 11 августа, что зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о заявлении Верховной Рады о непризнании президентских выборов в Беларуси.

"Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь. Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!" – написал политик.

Он опубликовал фото карточки проекта постановления.

"О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих", – говорится в кратком описании проекта.