На «Гродно Азоте» несколько цехов остановили работу 6 12.08.2020, 12:31

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Рабочие поддержали Всебелорусскую забастовку.

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» сообщает о том, что работники «Гродно Азота» присоединились к Всебелорусской забастовке и несколько цехов остановили работу. Работники пишут петицию о непризнании так называемых выборов.

Напомним, независимые Telegram-каналы призвали продолжать Всебелорусскую забастовку.

Три дня протестов в Беларуси показали, что на работу идти просто опасно.

По дороге на работу/домой вас могут избить дубинками, расстрелять резиновыми пулями и задержать.

Ехать на работу так же опасно! Отморозки могут повредить ваше транспортное средство, протаранить, извлечь вас из машины, избить и задержать.

Так же фашисты могут взять в заложники и похитить ваших детей, угрожая подорвать осколочной гранатой себя и их, если кто-то осмелится помочь.

Хотите это изменить? Присоединяйтесь к Всебелорусской забастовке!

Солидарность - наша сила!