Глава Европарламента: Насилие властей Беларуси по отношению к народу заслуживает санкций

Глава Европарламента: Насилие властей Беларуси по отношению к народу заслуживает санкций7
- 13.08.2020, 22:21
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Давид Сассоли выступил со специальным заявлением.
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил о своей обеспокоенности насилием белорусской власти по отношению к населению.
"Я глубоко обеспокоен насилием, которое государственные власти применяют против людей, мирно демонстрирующих свое стремление к переменам", - говорится в специальном заявлении главы Европарламента, опубликованном в четверг на сайте представительной ассамблеи ЕС (перевод — interfax.by).
"Белорусы имеют право протестовать и выражать свой гнев против оспариваемых результатов выборов и непрозрачного избирательного процесса, которые не соответствовали минимальным международным стандартам", - сказал Сассоли.
Он призвал Лукашенко прекратить репрессии и воздерживаться от дальнейшего насилия.
По его словам, применение грубой силы правоохранительными службами против народа, приводящее к гибели или ранениям, должно иметь последствия в соответствии с международным правом, включая целевые санкции.
Ранее в четверг в твиттере Сассоли уже призывал Лукашенко немедленно освободить задержанных и заявил, что жители Беларуси имеют право на протест.
В пятницу внеочередной Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Беларуси. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза призвал белорусские власти положить конец насилию, освободить всех незаконно задержанных лиц.
- В противном случае нам придется пересмотреть наши отношения и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов. Мы обсудим этот вопрос в пятницу, 14 августа, на созванном мною внеочередном Совете по иностранным делам, - написал Боррель в своем блоге.