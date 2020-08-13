Глава Европарламента: Насилие властей Беларуси по отношению к народу заслуживает санкций 7 13.08.2020, 22:21

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Давид-Мария Сассоли

Фото: AP

Давид Сассоли выступил со специальным заявлением.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил о своей обеспокоенности насилием белорусской власти по отношению к населению.

"Я глубоко обеспокоен насилием, которое государственные власти применяют против людей, мирно демонстрирующих свое стремление к переменам", - говорится в специальном заявлении главы Европарламента, опубликованном в четверг на сайте представительной ассамблеи ЕС (перевод — interfax.by).

"Белорусы имеют право протестовать и выражать свой гнев против оспариваемых результатов выборов и непрозрачного избирательного процесса, которые не соответствовали минимальным международным стандартам", - сказал Сассоли.

Он призвал Лукашенко прекратить репрессии и воздерживаться от дальнейшего насилия.

По его словам, применение грубой силы правоохранительными службами против народа, приводящее к гибели или ранениям, должно иметь последствия в соответствии с международным правом, включая целевые санкции.

Ранее в четверг в твиттере Сассоли уже призывал Лукашенко немедленно освободить задержанных и заявил, что жители Беларуси имеют право на протест.

В пятницу внеочередной Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Беларуси. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза призвал белорусские власти положить конец насилию, освободить всех незаконно задержанных лиц.

- В противном случае нам придется пересмотреть наши отношения и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов. Мы обсудим этот вопрос в пятницу, 14 августа, на созванном мною внеочередном Совете по иностранным делам, - написал Боррель в своем блоге.

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