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«Простите нас»: Учителя вышли с протестом в центр Минска

  • 14.08.2020, 13:34
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«Простите нас»: Учителя вышли с протестом в центр Минска
Фото: «Радыё Свабода»

Несколько десятков учителей собрались с плакатами возле Белгосфилармонии.

Они протестуют против насилия силовиком и фальсификации президентских выборов. По словам присутствующих, здесь собрались учителя, отказавшиеся работать в избирательных комиссиях, передает «Радыё Свабода».

«Я жду, пока закончился давление, чтобы 1 сентября дети пришли, и мы посмотрели им в глаза с гордостью и честью, что мы будем нести им знания. Простите нас», - сказала одна из учительниц.

«Я против насилия и за честные выборы», - говорит другая участница акции.

Учителя держат в руках плакаты «2 + 2 = 4. 80% - ложь», «Остановите насилие», «Я учитель и хочу этим гордиться».

«У нас совсем не осталось прав. У учителей одни обязанности. Учитель скоро не сможет дышать. Хуже работы, чем учитель, в нашей стране сегодня вероятно и нет», - сказала еще одна учительница.

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