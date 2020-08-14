«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» вышел на протест

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» вышел на протест5
- 14.08.2020, 15:27
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Всебелорусская забастовка охватывает все больше предприятий.
«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» подключился к забастовках по всей Беларуси, сообщает Telegram - канал «МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ»
За ходом Всебелорусской забастовки вы можете наблюдать в онлайн-трансляции сайта Сharter97.org.
Напомним, сегодня Telegram-каналы призвали белорусов выйти на улицы наших городов и деревень и громко сказать власти «Уходи! Уходи!».