«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» вышел на протест 5 14.08.2020, 15:27

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Всебелорусская забастовка охватывает все больше предприятий.

«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» подключился к забастовках по всей Беларуси, сообщает Telegram - канал «МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ»

За ходом Всебелорусской забастовки вы можете наблюдать в онлайн-трансляции сайта Сharter97.org.

Напомним, сегодня Telegram-каналы призвали белорусов выйти на улицы наших городов и деревень и громко сказать власти «Уходи! Уходи!».

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