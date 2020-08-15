Родным умершего после задержания в Гомеле Александра Вихора отдали свидетельство о смерти 6 15.08.2020, 14:58

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Александр Вихор

Что там написано?

Родным умершего в Гомеле после задержания во время протестов Александра Вихора отдали заключение о его смерти — с формулировкой «причина устанавливается». Завтра Александра будут хоронить, пишет tut.by.

Напомним, молодого человека задержали в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке. С этих пор родные искали сына несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации. Приезжали в РОВД, дежурили до ночи под ИВС. А 12 августа, когда у изолятора выяснить ничего про сына так и не удалось, приехали в РОВД писать заявление о пропаже человека. И только тогда стало известно — сына еще с 11 августа нет в живых.

Родные Александра написали заявление в прокуратуру, СК и попросили возбудить уголовное дело по факту смерти парня. Они считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь и в отношении него были совершены неправомерные действия, которые привели к смерти.

Задержание Александра попало в объектив нашего фотографа. Фото: Сергей Комков

В Следственном комитете рассказали свою версию произошедшего. Вечером 9 августа Александр Вихор был задержан сотрудниками милиции за активное участие в «несанкционированном массовом мероприятии». Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток. Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. «В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», сообщал СК.

13 августа, со слов сестры умершего Ольги, следователь сообщил семье, что Александр умер от «передозировки». Родных такое заявление шокировало: ведь, говорят, Саша даже не курил.

Ольга сегодня сообщила журналистам, что дело передали другому следователю.

Люди собрались на месте гибели протестующего в Минске у станции метро «Пушкинская» в день его похорон, 15 августа 2020 года

Семья Александра Вихора наняла адвоката и намерена пристально следить за следствием.

Также родные обращаются к тем, кому что-либо известно о Саше после задержания: что происходило в автозаках, в которых перевозили парня, а также в СИЗО или в других местах, в которых он успел побывать до смерти?

Напомним, сегодня в Минске прощались с Александром Тарайковским, погибшим 10 августа на улице Притыцкого, где силовики брутально разогнали акцию протеста. В свидетельстве о смерти указано, что основная причина смерти Александра — «открытая рана грудной клетки», он умер от массивной потери крови. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.

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