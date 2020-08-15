Российский журналист Павел Селин - белорусам: Все нормальные люди России и всего мира сейчас с вами! 1 15.08.2020, 19:32

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Павел Селин

Беларусь будет свободной.

Известный российский журналист Павел Селин обратился к белорусам:

Здравствуйте! Меня зовут Павел Селин, я журналист.

Беларусь для меня не чужая страна: мои предки из под Орши, а сам я три года работал в Минске собственным корреспондентом одного из российских телеканалов и был депортирован за свои сюжеты.

Меня переполняют чувства от того, что сейчас происходит в Беларуси - стране, которую я горячо люблю и где у меня невероятное количество друзей.

Дорогие мои, я очень вами горжусь! И очень хочу вас поддержать. Все нормальные люди России, да и по всему миру сейчас с вами!

Я вижу как вы - безоружные - выходите под полицейские дубинки, пули и гранаты.

Я много лет слежу за ситуацией в Беларуси, делаю сюжеты и фильмы о том, что там происходит. Мои последние работы для «Хартии-97» это фильмы «Островец смерти», «Эпидемия во время диктатуры» и клип на песню «Уходи!». Я знаю, что происходит в Беларуси!

Сегодня я получаю большое количество писем от моих друзей, знакомых и незнакомых людей со всей Беларуси. Процитирую одно из них. Это люди, которые никогда не занимались и даже не интересовались политикой:

«Привет! У нас вроде как всё хорошо))) Короче, кто ходит на демонстрации, они не наркоманы, не алкаши, это мы! Наша семья, друзья, соседи. У подруги сына забрали 3 дня назад, толку добиться не может. Тётка моя, 66 лет, ходит, чуть башку ей не проломили. Лука всех достал, за него не голосовали. Просто хотелось сказать как есть».

Я много освещал событий в Беларуси, связанных с «хапунами» и арестами, но

такого запредельного уровня жесткости я не видел никогда...

Белорусская милиция, ОМОН, внутренние войска, спецназ вы что - каратели???? Вы что - фашисты???

Как полицаи прислуживали фашистам в годы войны, так и вы сейчас прислуживаете вашему взбесившемуся от страха фюреру Лукашенко. Зверски бьете и стреляете в своих соседей, друзей и родственников!

Уже есть убитые! Неужели вас это не останавливает????

Одумайтесь пока не поздно. Каждого из вас будут судить. Рано или поздно будет суд за то, что вы сейчас делаете.

И пока не поздно будьте со своим народом!

Уже сейчас самые смелые из вас бросают милицейские удостоверения на стол , опускают щиты, снимают каски и отказываются применять силу против простых невооруженных людей.

А парни, служившие раньше в спецназе, выбрасывают свою дембельскую форму в мусорку или сжигают ее в знак протеста.

ТАКОГО НЕ БЫЛО НИКОГДА!

Ну, вы же лучше других знаете — на чьей правда?!! Лукашенко позорно с треском проиграл и сейчас готов на все, чтобы его не поставили к стенке.

Не выполняйте его приказы. Будьте людьми.

Да это тяжело, да это страшно.

Но как бы банально и наивно это не звучало - чистая совесть на старости лет важнее подачек с барского стола престарелого похотливого диктатора, у которого 20 резиденций и личный гарем.

Я восхищаюсь беларускими девушками и женщинами, которые нашли в себе мужество, вышли на улицы с цветами и остановили карателей, остановили противостояние!

Меня восхищают те, кто, рискуя всем, начинает бессрочную забастовку. Забастовку с одной надеждой: скинуть этого опостылевшего таракана и быть нормальной процветающей страной.

Беларусы - это одни из самых терпеливых, спокойных и интеллигентных людей , которых я встречал в своей жизни. И я знаю — как их всех достало! Просто - достало!!!! 26 лет - вдумайтесь - 26 лет жить в колхозно-тюремном бараке под предводительством хама, который цепляется за власть и стреляет в свой народ.

Дорогие мои беларусы, держитесь! Вы наша Надежда и наша Гордость! Диктатура не будет вечной! Жыве Беларусь!

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