К станции метро «Первомайская» вышли работники общепита, рестораторы, официанты 15.08.2020, 19:34

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Протестующие стоят с плакатами.

В 16.00 на улицу Ленина у станции метро «Первомайская» вышли работники общепита, рестораторы, официанты. Они стояли с плакатами «Выпьем за любовь», «Я — белорус, я — бармен, я — за честные выборы». «Мы не овцы. У нас есть работа», передает tut.by.

— Это мирная акция протеста, чтобы продемонстрировать солидарность. Мы все работники индустрии гостеприимства и общественного питания — повара, бармены, официанты, управляющие заведений и прочие, прочие, прочие. Мы вышли, чтобы поддержать наш народ. Мы не согласны с результатом выборов, требуем отпустить всех политзаключенных и мы против насилия, — пояснил бармен Евгений.

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