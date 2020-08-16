В Китае заявили о планах вместе с Россией испытать вакцины от коронавируса 1 16.08.2020, 12:49

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Ведущие медики сомневаются в безопасности препарата из РФ.

Ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань заявил, что Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от коронавирусной инфекции, сообщает theins.ru.

По словам академика, Россия смогла добиться, что в стране смертность от связанных с вирусом заболеваний остается на низком уровне, в связи с этим в условиях пандемии российский опыт заслуживает изучения.

Напомним, 11 августа Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса. «Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса показала высокую эффективность и безопасность», — заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Препарат поступит в гражданский оборот 1 января, а вакцинация медработников начнется уже в конце августа-сентябре.

Ведущий научный сотрудник Федерального Исследовательского Центра Фундаментальной и Трансляционной Медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии и автор книги «Вирусолог. Цена ошибки» Александр Чепурнов рассказал, что не опубликовано ни одного исследования о российской вакцине, и это ставит под сомнение ее безопасность.