Фиаско таракана: на митинг Лукашенко со всей страны смогли свезти менее 8 тысяч человек 58 16.08.2020, 16:44

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Фото: ТАСС

Большинство «пленных» составляли переодетые милиционеры, чиновники и БРСМ.

Сегодня в Минске на площади Независимости прошел постановочный митинг Лукашенко. Несмотря на то, что людей свозили автобусами и поездами со всей страны, митинг собрал менее 8 тысяч тысяч человек. Большинство «пленных» составляли переодетые милиционеры, чиновники и БРСМ.

Тем временем митинг за перемены собрал несколько сотен тысяч человек и стал сам большим в истории Беларуси.

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