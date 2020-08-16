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Фиаско таракана: на митинг Лукашенко со всей страны смогли свезти менее 8 тысяч человек

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  • 16.08.2020, 16:44
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Фиаско таракана: на митинг Лукашенко со всей страны смогли свезти менее 8 тысяч человек
Фото: ТАСС

Большинство «пленных» составляли переодетые милиционеры, чиновники и БРСМ.

Сегодня в Минске на площади Независимости прошел постановочный митинг Лукашенко. Несмотря на то, что людей свозили автобусами и поездами со всей страны, митинг собрал менее 8 тысяч тысяч человек. Большинство «пленных» составляли переодетые милиционеры, чиновники и БРСМ.

Тем временем митинг за перемены собрал несколько сотен тысяч человек и стал сам большим в истории Беларуси.

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