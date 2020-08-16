Александра Герасименя: Сейчас народ как никогда готов идти до конца 16.08.2020, 22:44

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Александра Герасименя

Фото: tut.by

Белорусская пловчиха - протестах белорусов.

Белорусская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя поделилась мнением о массовых протестах в Беларуси, начавшихся после выборов президента, передает «Трибуна».

«Меня, к сожалению, не было в стране, когда начался этот кошмар. Мне оставалось только переживать и молиться за тех, кто был на передовой.

Страшно и больно, но, думаю, сейчас как никогда народ готов идти до конца. Никто не хочет войны! Повторюсь – никто! Белорусы – мирные люди, просто они устали быть толерантными к тому, с чем не согласны», – сказала Герасименя.

Герасименя также ответила на вопрос, почему она и другие известные спортсмены не высказываются о происходящем открыто.

«Мы люди публичные, и нас знают, мы просто боимся за своих близких и их жизнь, потому что вы не видите закулисье. Но мысль о том, что я мыслями и с сердцем с народом, я не отрицаю. Точнее, я и есть народ, который не требует, а просит», – сказала пловчиха.