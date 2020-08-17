Латвия окажет финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси 1 17.08.2020, 14:33

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Об этом заявил глава МИД страны.

Правительство Латвии решило оказать финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Правительство Латвии приняло решение оказать финансовую поддержку белорусскому гражданскому обществу, мы обменяемся идеями и подготовим план действий с нашими НПО, чтобы предоставить максимально возможную помощь", - написал Ринкевич.

Как сообщалось, глава Европейского совета Шарль Мишель решил созвать внеочередную видеоконференцию лидеров государств ЕС для обсуждения ситуации в Беларуси.

Напомним, государства Европейского Союза на прошлой неделе согласились не считать действительными "результаты" президентских выборов в Беларуси.

Главы МИД ЕС также договорились о подготовке санкционного решение о Беларуси, а Еврокомиссия подготовит предложение для разрешения кризиса в стране.

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