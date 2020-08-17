Телеграм-каналы призвали минчан собраться сегодня в 18.00 на площади Независимости 7 17.08.2020, 17:00

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Жителям остальных городов предложено в это время выйти к местным исполкомам.

Телеграм-каналы призвали белорусов собраться сегодня в 18.00 на площади Независимости:

— Друзья, утро началось очень бодро! Только смотрите, чего мы уже добились:

Лукашенко услышал правду прямо в лицо на МЗКТ.

Бастуют крупнейшие заводы страны.

Тысячи людей поддерживают забастовку на БТ, ОНТ и СТВ. Во время эфира стали показываться митинги и выступления рабочих.

Многие предприятия создают стачкомы, объявлено о создании Национального забастовочного комитета.

ЕС готовит план денежной помощи всем бастующим рабочим Беларуси. Также от лица бизнес-сообщества прямо сейчас активно создаётся Фонд Солидарности для всех бастующих.

ПЛАН

МИНСК

— В 18.00 все рабочие идут на Площадь Независимости, где от имени стачкомов выдвигают НАШИ народные требования и начинают сидячую забастовку. ВСЕ ПРИХОДИМ ИХ ПОДДЕРЖАТЬ.

— К 20.00 с Площади Независимости мы идём на Окрестина (через СИЗО на ул. Володарского) требовать освобождения всех задержанных и политзаключенных. Просим врачей, а также сотрудников БТ, ОНТ и СТВ пройти внутрь первыми и в прямом эфире показать, что там происходит. А также взять интервью у пострадавших.

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА

— К 18.00 выходите с рабочими на центральные площади и вызываете главу исполкома на ковёр. Требуете от него поддержать народные требования. Если он отказывается это делать — вы имеете полное право отстранить его от власти. После чего начинать вести переговоры с Координационным Советом и Национальным Забастовочным Комитетом.

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