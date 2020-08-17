Украина впервые отозвала посла из Беларуси 5 17.08.2020, 17:24

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Игорь Кизим

Решение принято из-за недопустимых действий официального Минска.

МИД Украины вызвал своего посла Игоря Кизима из Минска в Киев на консультации, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, украинское ведомство впервые в истории идет на такой шаг в отношениях с Беларусью и делает это «исключительно из-за недопустимых действий Минска».

«Я принял решение (вызвать посла на консультации - ред.) для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов»,— сказал министр.

Глава МИД Украины добавил, что на решение о вызове посла повлияли передача Минском Москве задержанных в Беларуси россиян, обвинения Лукашенко в недружественных шагах Украины, а также заявления белорусских властей о возможном привлечении России и ОДКБ в урегулировании ситуации в стране. «Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, в которой общество выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в украинско-белорусских отношениях»,— сказал он.

Передачу Москве задержанных россиян, которых ранее белорусские власти обвиняли в «подготовке массовых беспорядков», украинский министр назвал шагом, подорвавшим доверие двух стран. «Этот шаг <…> нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям»,— добавил он. Ранее Украина настаивала на выдаче ей 28 из 33 задержанных, так как они, по версии Киева, участвовали в событиях в Донбассе.

В МИД Украины уточнили, что вызов посла на консультации в Киев является формой дипломатического реагирования, которая применяется для демонстрации недовольства политикой или недружественными действиями иностранного государства.

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