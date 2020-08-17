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Директор Жодинского ТВ уволен за показ честных новостей

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  • 17.08.2020, 21:38
  • 22,494
Директор Жодинского ТВ уволен за показ честных новостей

Полный сюр.

Руководитель Телевизионного Жодинского телеканала Эльшад Акберов отстранен от занимаемой должности за показ честных новостей в эфире, пишет "Интерфакс".

"Акберов отстранен от должности директора по причине трансляции видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси", - говорится в протоколе общего собрания участников ООО "Телевизионный Жодинский телеканал".

В протоколе указано, что на собрании присутствовали два человека, в руках которых находится уставной фонд ООО. Единогласным решением они постановили отстранить Акберова от работы, а также прекратить вещание телеканала и всех социальных сетей от имени ООО "Телевизионный Жодинский телеканал".

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