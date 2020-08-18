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Глава департамента МИД Беларуси поддержал протестующих

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  • 18.08.2020, 8:04
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Глава департамента МИД Беларуси поддержал протестующих
Андрей Бушило

Дипломат заявил о своей позиции и подал в отставку.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз подтвердил БелаПАН отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило.

Ранее появились сообщения об уходе Бушило в знак протеста против действий властей. На его странице в «Фейсбуке» 16 августа появился репост фотографии с массовой акции протеста «Марш свободы» в Минске.

Ранее о своей гражданской позиции заявил белорусский посол в Словакии Игорь Лещеня.

17 августа два сотрудника МИД вышли на пикет: это работник центрального аппарата ведомства Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева.

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