Шесть требований шахтеров «Беларуськалия» и забастовка «до последнего» 10 18.08.2020, 10:09

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Фото: onliner.by

Репортаж с грандиозного митинга шахтеров.

Сегодня (вчера и завтра) на площади в Солигорске между бюстом Ленина и исполкомом собираются рабочие города. Ядро — работники «Беларуськалия». Этим вечером на встречу пришли около 3—4 тысяч человек. Вчера утром работники предприятия (не все!) начали забастовку, пишет onliner.by.

По словам активистов, в системе «Беларуськалия» работают около 17 тысяч человек. За день было собрано более 2 тысяч подписей (цифра на начало митинга, сбор продолжается). За что подписываются?

Фото: onliner.by

Требования шахтеров

Закончить работы по приведению шахт в безопасное состояние, а обогатительные фабрики должны прекратить работу после переработки всех запасов руды.

1. Признать результаты выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года недействительными.

2. Привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности.

3. Освободить всех политзаключенных и участников мирных акций. Признать все приговоры, вынесенные им, незаконными.

4. Не допускать применение мер воздействия в отношении лиц, участвующих в забастовке.

5. Не взимать проценты по кредитам с участников забастовки до ее прекращения (требование банкам).

6. Сохранить действие существующего коллективного договора после окончания срока его действия.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Рабочие говорят:

— Вы же знаете, что происходит в стране. Мы выдвинули свои требования. Мы переживаем за своих детей, которых задерживали. Друг сына до сих пор неизвестно где находится. Если бы не было насилия, то и накала такого не было бы. Хотя... Мы же не глупые люди.

Люди говорят, что настроены поступать так долго.

— Мы много не потеряем. Мы и так на птичьих правах на производстве и получаем по-птичьи. Это вложение в перспективу и рост зарплат. Если предприятие остановится на неделю — трудно сказать, как оно пострадает, мы не знаем, точнее. У нас есть жены и родственники, которые не зарабатывают столько же. Но мы смотрим шире. А там все плохо. Последней каплей стали реакции на мирные демонстрации.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Выборы — это уже слишком. Зачем мы ходили голосовать? Мы сюда пришли не потому, что нам чего-то не хватает, мы за всю страну пришли. Выборы и жестокость — вот две причины. Мы же мирные люди и не хотим зла. Но случившееся за гранью.

Мы понимаем, что забастовка — это экономический вред, но есть решение! Мы потом нагоним все, что потеряем.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Если бы были правильно подсчитаны голоса, такого не случилось бы. Народ же растет, информации уже много. Протесты — это не вопрос нужды или достатка. Мы стали ездить по миру, видеть, как живут соседи, сравнивать. Мы, пенсионеры, раньше получали информацию по БТ, а теперь до часу ночи читаю в интернете. Дети, внуки в Минске — пока не отзвонятся, я спать не могу лечь.

— Если вы перестанете работать, то все развалится и мы никогда экономику не соберем. Аргумент?

— Да, нас не цепляет чувство вины. Мы то же самое можем сказать власти: уходите поскорее и не портите экономику.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Через полтора часа после начала митинг стал расходиться. Часть людей отправилась шествием по городу. Автозаков здесь не видели уже несколько дней.

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