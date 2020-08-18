Выпускники alma mater Лукашенко потребовали проведения новых выборов 4 18.08.2020, 10:52

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9-11 августа власть развернула настоящую бойню с белорусским народом.

Выпускники исторического (теперь историко-филологического) факультета МГУ имени Кулешова — alma mater Лукашенко — выпустили свое обращение. Его текст есть в редакции tut.by.

По их словам, «события последних дней показали не соблюдение базовых основ конституционного строя Республики Беларусь».

— В этой стране, в родном городе мы больше не чувствуем себя в безопасности. Мирных граждан избивает ОМОН, мирные граждане страдают от действий милиции и воинских подразделений. Против мирных граждан применяются спецсредства: дубинки, слезоточивый газ, резиновые пули и свето-шумовые гранаты.

Как отмечается в обращении, 9−11 августа «на улицах многих белорусских городов развернулась настоящая бойня (…) с собственным народом».

— События прошедших дней отчетливо показали, что граждане сделали свой выбор по всей стране, в больших и малых городах, на предприятиях и в учреждениях культуры и готовы бороться за свои права, делать все необходимое чтобы быть услышанными. Мы готовы отстаивать свои права мирно несмотря на многочисленные факты нарушений, выявленных в ходе избирательной кампании, несмотря на жестокость представителей силового блока по отношению к мирным гражданам, несмотря на самое страшное — смерть граждан нашей страны в ходе мирных протестов, — отмечается в тексте.

Авторы обращения потребовали освободить всех политзаключенных, задержанных в ходе президентской кампании. Не допустить насилия (психологического и физического) со стороны ОМОНа, милиции, армии, административного аппарата по отношению к мирным гражданам. Провести публичное и гласное расследование по фактам избиений, задержаний, насилия по отношению к мирным гражданам в результате событий августа 2020 года. Привлечь к ответственности всех причастных. Провести новые выборы с допуском международных и независимых наблюдателей с прозрачным подсчетом голосов.

На момент публикации письмо подписали 79 человек.

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