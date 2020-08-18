Лукашенко наградил самых отпетых карателей: полный список

Лукашенко наградил самых отпетых карателей: полный список16
- 18.08.2020, 13:04
- 6,729
В списке - более сотни фамилий.
Лукашенко решил не терять времени зря и наградил более чем сотню карателей медалями за «безупречную службу», сообщает телеграм-канал nexta_live.
Большинство — представители внутренних войск, которые активнее других участвовали в массовых расстрелах и убийствах мирных демонстрантов.
Список самых отпетых карателей составляет целых 25 страниц. И мы не можем этим списком не поделиться.