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Лукашенко наградил самых отпетых карателей: полный список

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  • 18.08.2020, 13:04
  • 6,729
Лукашенко наградил самых отпетых карателей: полный список

В списке - более сотни фамилий.

Лукашенко решил не терять времени зря и наградил более чем сотню карателей медалями за «безупречную службу», сообщает телеграм-канал nexta_live.

Большинство — представители внутренних войск, которые активнее других участвовали в массовых расстрелах и убийствах мирных демонстрантов.

Список самых отпетых карателей составляет целых 25 страниц. И мы не можем этим списком не поделиться.

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