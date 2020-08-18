Николай Козеко: Самолюбие белорусов задето, народ победит 10 18.08.2020, 14:17

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Николай Козеко

Фото: kp.by

Главный тренер национальной сборной по фристайлу прокомментировал массовые акции протеста в стране.

Главный тренер национальной сборной по фристайлу Николай Козеко никогда не скрывал, что раньше поддерживал Лукашенко. Правда, последние события в стране заставили тренера немного изменить свои взгляды. Об этом он рассказал в интервью tribuna.com.

— Люди вышли на улицы, чтобы сказать свое мнение по поводу итогов выборов, они хотели выразить свое недовольство. Люди выходили на мирные акции. Но, честно, я не ожидал, что в отношении граждан последует такая жесткая реакция. Больно.

Поймите, проверить, разобраться во всей несправедливости [выборов] было время, была возможность, но вторая сторона решила просто задушить протесты — это неправильно, это бесчеловечно. Не в нашей стране так поступать. Тем более протесты людей, как сейчас выясняется, имели под собой реальные основания. Ведь мы видим, что на выборах были подлоги.

Это ни в какие рамки не лезет. Как могут действовать подобным образом те, кто, по сути, должен оберегать народ? Мне кажется, им поступил какой-то сигнал, может, они думали, что немного побьют, все пройдет по накатанной, и ситуация успокоится…

Честно, не могу понять. В любом случае такие действия силовиков вызвали обратную реакцию — шквал возмущений. Ладно, если один человек, два возмутятся, но мы же видим, сколько людей выходит на улицы. Вы вспомните, сколько их было на стеле.

Николай Иванович уверен: белорусы за перемены и хотят, чтобы их услышали.

— Время указаний и решений каких-то съездов давно прошло. Сейчас нужно людей убеждать, говорить с ними. Любовь очень легко потерять, а вернуть ее потом практически невозможно.

Кстати, я бы на митинге в Минске в начале 90-х, который проходил на площади Независимости. И тогда на улицы вышло реально очень много людей, вся площадь была забита. И сейчас происходит что-то подобное, эмоциональный порыв. Люди перестали бояться, они начали говорить то, что на самом деле думают.

И еще. Уверен, если бы силовики не начали жесткими методами подавлять акции, задерживать людей, то ситуация развивалась бы совершенно по другому сценарию. Может, каких-то отморозков пригнали в ряды ОМОНа? Но тогда их должно быть один-два-три. Однако мы видим, что таких людей было гораздо больше.

Если тебя обучили, как защищаться, как стрелять, то это же все нужно применять не в отношении мирных граждан! Просто неадекватное поведение. И извинениями власти не отделаются. Обязательно нужно провести расследования, четко и ясно выяснить, кто отдавал приказы, кто их выполнял. И этих людей наказать. Я уверен, что все узнается, все выяснится, шила в мешке не утаишь.

Козеко предположил, что «после силового решения проблем даже те, кто голосовал за Лукашенко, теперь вряд ли отдадут за него свои голоса».

Николай Иванович также поделился впечатлениями от увиденного у стелы в минувшее воскресенье.

— Я получил колоссальный энергетический запас. Сам туда не ходил, но ехал мимо на машине, увидел, что воды не хватало, все-таки жарко было. Набрал в багажник воды, выставил ее на тротуаре. Два раза так сделал. И каждый раз убеждался, насколько все приятно, светло, как все доброжелательно.

Он уверен, что народ в итоге победит.

— Вопрос лишь в том, сколько на это надо времени и сил. Сто процентов уверен, что как было раньше, уже точно не будет. Я говорил это перед выборами, когда давал интервью, говорю и сейчас. Так, как было раньше, быть не может. Пошли протестные явления, люди высказываются. Самолюбие белорусов задето.

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