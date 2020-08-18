Николай Статкевич обратился к белорусам 5 18.08.2020, 16:10

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Николай Статкевич

Долг каждого, принимавшего воинскую присягу, защищать страну.

Марина Адамович супруга лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, который находится по надуманным обвинениям за решеткой, передала сайту Сharter97.org его обращение к белорусам.

Лукашенко на прошлой неделе обращался к Путину с просьбой о вооруженной помощи для борьбы с белорусским народом.

Если правитель государства приглашает на его территорию иностранные войска - это самый худший вид государственной измены.

По существу, это приглашение к оккупации, которое вызовет вооруженное сопротивление народа, приведет к войне, крови, насилию, страданию народа, смертям.

Призываю руководство России не вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Сейчас большинство белорусов считают русских своими братьями. Если вы попытаетесь оружием помочь диктатору поставить народ на колени, вы получите жесткое сопротивление и отношение беларусов к России радикально изменится.

Призываю граждан страны, в первую очередь, военнослужащих, быть готовыми к защите независимости нашей Родины.

В случае, если агрессия будет вызвана государственной изменой, долг каждого, принимавшего воинскую присягу, нейтрализовать преступника любыми доступными средствами и методами.

Освободим страну и защитим её независимость!

Жыве Беларусь!

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