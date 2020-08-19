Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта перестала использовать лукашенковскую символику 1 19.08.2020, 20:46

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иллюстрационное Фото: minsksport.by

Байкеры против диктатуры.

Белорусские байкеры письменно обратились в Минспорта и Генпрокуратуру.

Они выражают свое негодование произошедшим на мирных акциях протеста, требуют разобраться в ситуациях, когда силовики избивали мирных протестующих, пишет «Трибуна».

«Вчера мы направили в Минспорта Беларуси уведомление о том, что занимаем активную гражданскую позицию и до выполнения выставленных требований наши спортсмены не будут использовать государственную символику. С логотипа были убраны цвета государственного флага», – рассказал председатель Белорусской федерации мотоциклетных видов спорта Илья Клименок.

Клименок отметил, что их федерация политически нейтральна, но требует выполнения законных гражданских прав как своих членов, так и всех граждан страны, они касаются прекращения насилия в отношении белорусов и наказании виновных в совершенном насилии.

Также письмо в Генпрокуратуру на имя Александра Конюка отправил мотоклуб «Рэйсинг Клан». В обращении клуба есть и политические требования. Байкеры просят провести проверку процедуры подсчета голосов избиркомами и отражения этих данных в протоколах, требуют прекратить насилие в отношении белорусов, которые вышли на мирные протесты, проверить законность применения силы в отношении этих людей, а также освободить всех задержанных на мирных акциях протеста, проходивших в Беларуси с 9 по 14 августа.

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