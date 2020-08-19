Таракан упал на спину 4 Алексей Мельников

19.08.2020, 20:54

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Алексей Мельников

Прихлопните его власть тапком, не останавливайтесь.

Шустрый черный таракан бежал по столу, шевеля усами. Но вот, нюхнув яда, замедлил шаг, стал заметно качаться из стороны в сторону. Ноги его подломились, накренив корпус вперед и вбок. Наконец, он упал, перевернувшись на спину, показав откормленное брюхо. Стал дрыгать ногами, показывая всем – вот я здесь! Я живой!

Это – Лукашенко сегодня.

Бежать дальше некуда. Но силы пока есть.

Вот и дрыгает ногами, гонит свою дурь, цепляется за воздух. Движение есть, злоба хлещет во все стороны.

Прихлопните его власть тапком. Стучите без остановки до тех пор, пока не замрет. Не останавливайтесь. Охаживайте со всех сторон. Отступать некуда. Только вперед. Сейчас или никогда. До победы.

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