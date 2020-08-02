закрыть
2 августа 2020, воскресенье, 21:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Установлен срок, за который коронавирус ликвидируется в воде

3
  • 2.08.2020, 20:21
  • 5,382
Установлен срок, за который коронавирус ликвидируется в воде

В морской воде вирус сохраняет жизнеспособность.

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, пишет сайт orthodox.od.ua.

Как удалось установить, в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность. При этом время его инактивации напрямую зависит от температуры воды.

Кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность.

Ранее американские ученые выяснили в ходе экспериментов с ультрафиолетовым излучением, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см? коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.


популярное за неделю

Мнение

На кoну ваша репутация
На кoну ваша репутация Вадим Прокопьев
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников