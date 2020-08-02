В Браславе на пикет в поддержку кандидатов протеста пришло более 700 человек 1 2.08.2020, 20:46

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Фото: «Белсат»

Люди хотят перемен.

На митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской в Браславе собрались более семисот человек. Власти выделили площадку, где обычно проходят фестивали «Viva Braslau». Правда, не подняли крышу над сценой, поэтому выступающие говорят рядом с ней, передает «Белсат».

Вначале ведущий поздравил десантников с праздником. Митинг начала доверенное лицо Светланы Тихановской Елена Радькова. Она спрасила у кого зарплата 500 долларов. Рук почти нет, были слышны только возмущенные возгласы. Далее встреча продолжалась в формате свободного микрофона. Периодически звучала песня в исполнении Тихановского «Стены рухнут».

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Многие пришли с бело-красно-белыми флагами. Один из выступающих, пенсионер, сказал, что в Браславе нет работы, поэтому здесь так много милиции. Мол, молодым ребятам некуда пойти. Митинг встречает это дружным смехом.

Ведущие призвали не идти на досрочное голосование. Очень много людей захотели высказаться, все получили слово. Митинг начался в 15 часов и закончился в 17:00. Митинг завершился скандированием «Жыве Беларусь!» Все прошло в спокойной атмосфере.

Фото: «Белсат»