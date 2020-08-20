Около 40 работников БМЗ подали заявления о выходе из официального профсоюза 20.08.2020, 13:02

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Председатель Белорусского независимого профсоюза считает, что на предприятиях будет массовый отток из провластных организаций.

Работники Белорусского металлургического завода несут заявления о выходе из официального профсоюза, сообщил председатель профсоюзной организации предприятия Александр Коледа, пишет naviny.by.

«Не скажу, что несут массово, но около 40 заявлений у нас уже есть. В профсоюзе состоит около 11,2 тыс. человек. Это у нас начинается, поэтому опровергать информацию, что это есть, не буду», — сказал он.

В свою очередь председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков считает, что на предприятиях будет массовый отток работников из официальных профсоюзов. «Похоже, что сейчас будет массовый исход работников предприятий из официальных профсоюзов. Люди пытаются вступать в независимые профсоюзы. Официальные профсоюзы давят на людей, которые выдвигают политические требования и собираются бастовать», — сказал Позняков.

Он сообщил, что сегодня в Солигорске проходит очередной митинг бастующих шахтеров «Беларуськалия». «Стачком ОАО "Гродно Азот" собирается проводить голосование среди работников для выдвижения требований и проведения забастовки. Вчера там проходила предупредительная акция. На "Нафтане" за выдвижение требований тоже голосовали люди, но там администрация и государственный профсоюз ставили им препятствия. Сейчас идет подсчет голосов», — сообщил профсоюзный лидер.

Позняков напомнил, что основные требования бастующих — отставка Лукашенко, честные выборы, прекращение насилия со стороны силовиков и расследование того, что произошло, наказание виновных. Рабочие готовы бастовать до тех пор, пока не будут выполнены их требования.

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